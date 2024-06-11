شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخب مصر المقبلة فى تصفيات كأس العالم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مواعيد مباريات منتخب مصر المقبلة فى تصفيات كأس العالم 2026.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالى:



مواعيد مباريات منتخب مصر المقبلة

وعادت بعثة منتخب مصر من غينيا بيساو فجر اليوم الثلاثاء، بعد مواجهتها أمس فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

واكتفى منتخب مصر بقيادة حسام حسن، بالتعادل 1 -1 مع غينيا بيساو على استاد 24 سبتمبر، فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

تقدم ماما بالدو لأصحاب الأرض فى الدقيقة 42 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل محمد صلاح فى الدقيقة 70.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط فى المركز الأول، بينما قفز منتخب غينيا بيساو إلى 6 نقاط.