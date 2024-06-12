كريستيانو رونالدو يسجل رقماً مميزاً مع البرتغال قبل يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - واصل كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ولاعب النصر السعودي هوياته في تحقيق الأرقام القياسية قبل أيام قليلة من إنطلاق منافسات كأس أمم أوروبا يورو 2024 في المانيا.

وقاد كريستيانو رونالدو منتخب بلاده للفوز على أيرلندا ودياً بثلاثية نظيفه سجل منها هدفين ليصل إلى الهدف 130 في مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي.

ورفع النجم البرتغالي المخضرم رصيده من الأهداف إلى 895 هدفاً خلال مسيرته مع الأندية والمنتخب البرتغالي.

ويامل كريستيانو رونالدو في قيادة منتخب البرتغال لحصد ثاني ألقابه تاريخياً في بطولة اليورو قبل إعتزاله دولياً.

ويلعب المنتخب البرتغالي في يورو 2024 في مجموعة تضم منتخبات التشيك وتركيا وجورجيا.