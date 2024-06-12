كريستيانو رونالدو يقود البرتغال للفوز على أيرلندا ودياً

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب البرتغال فوزاً كبيراً على نظيره الأيرلندي بثلاثة أهداف مقابل لاشئ في المباراة الدولية الودية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء إستعداداً لخوض منافسات بطولة يورو 2024.

سيطر البرتغال تماماً على مجريات المباراة وقدم عرضاً هجومياً مميزاً على مدار شوطي اللقاء.

وترجم المنتخب البرتغالي تفوقه بهدف مبكر في الدقيقة 18 عن طريق جواو فيليكس، وكاد كريستيانو رونالدو أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 30 الا أن تسديدته الصاروخية ارتدت من العارضة لتنته أحداث الشوط الأول بنتيجة 1-0.

في الشوط الثاني فرض كريستيانو رونالدو نفسه نجماً للقاء بعدما نجح في إحرازالهدف الثاني بطريقة رائعة في الدقيقة 50.

وعاد رونالدو لممارسة هوايته المفضلة ليحرز الهدف الثاني له وللمنتخب البرتغالي في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

ويلعب المنتخب البرتغالي في مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا 2024 ضمن مجموعة تضم منتخبات جورجيا وتركيا والتشيك.