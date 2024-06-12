"على رأسهم رونالدو وميتروفيتش".. قائمة لاعبي الدوري السعودي بأمم أوروبا 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية حول العالم انطلاق النسخة رقم 17، من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.

ومن المقرر انطلاق البطولة يوم الجمعة المقبل الموافق 14 يونيو الجاري بألمانيا، تستمر حتى يوم 14 يوليو المقبل.

وستكون هذه النسخة من بطولة أمم أوروبا 2024 مختلفة لكل الجماهير العربية، خاصة في ظل تواجد العديد من النجوم المشاركين في البطولة، في الدوريات العربية وبالأخص في الدوري السعودي للمحترفين دوري روشين.

ويمثل الدوري السعودي للمحترفين في بطولة أمم أوروبا 2024، برصيد 14 لاعباً خلال هذه النسخة من البطولة، بواقع ثلاثة لاعبين في منتخب البرتغال، ولاعبين في منتخب صربيا ومثلهم في رومانيا، ولاعب واحد في كلا من إسبانيا وفرنسا، بلجيكا، تركيا، اسكتلندا، هولندا وكرواتيا.

وجاءت قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة أمم أوروبا 2024 بالدوري السعودي كالتالي:

البرتغال.. كريستيانو رونالدو وأوتافيو.. النصر السعودي، روبن نيفيز.. الهلال.

صربيا.. ألكساندر ميتروفيتش، سافيتش.. الهلال.

رومانيا.. أندري بوركا.. الأخدود، نيكولاس سانتشيوس.. ضمك.

تركيا.. مرياح ديميرال.. الأهلي.

بلجيكا.. يانيك كاراسكو.. الشباب.

إسكتلندا.. جاك هندري.. الاتفاق.

هولندا.. فينالدوم.. الاتفاق.

فرنسا.. نيجولو كانتي.. الاتحاد.

بروزوفيتش.. كرواتيا.. النصر.

إيمريك لابورت.. إسبانيا.. النصر.

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