انخفاض القيمة السوقية لـ5 من نجوم روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في انتقالات اللاعبين تراجعا بنسب متفاوتة لبعض النجوم المنتقلين إلى السعودية من أوروبا الصيف الماضي، فيما حافظ البرتغالي كريستيانو رونالدو على قيمته كاملة.

وانخفضت القيمة السوقية لنجوم مثل: البرازيلي نيمار جونيور، والفرنسي كريم بنزيما، والسنغالي ساديو ماني، بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يعود بالدرجة الأولى إلى مغادرة هؤلاء النجوم الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، والتحاقهم بدوري روشن.

وذكر التقرير، أن القيمة السوقية لماني، زميل رونالدو في النصر، تراجعت بنسبة 25% لتصل إلى 20 مليون يورو، رغم المستوى الجيد الذي قدمه طوال الموسم، إذ سجل 13 هدفا خلال 32 مباراة. كما انخفضت القيمة السوقية للاعب النصر، الإسباني إيمريك لابورت، من 25 مليون يورو إلى 20 مليونا.

ولم يختلف حال بنزيما كثيرا عن ماني، بعد التحاقه بنادي الاتحاد، إذ تراجعت القيمة السوقية لصاحب الـ36 عاما، بعد موسم واحد فقط في الدوري السعودي بقيمة 5 ملايين يورو، إذ تراجعت إلى حدود 10 ملايين يورو، بعدما كانت في حدود 15 مليونا وقت مغادرته ريال مدريد.

وانخفضت القيمة السوقية للبرازيلي نيمار بشكل كبير، وبالتحديد بنسبة 15%، إذ أصبحت في حدود 30 مليون يورو.

وشهدت القيمة التسويقية لرياض محرز تراجعا كبيرا، بعد نهاية الموسم المنقضي، الذي خرج فيه فريقه الأهلي السعودي بلا ألقاب.

وتبلغ القيمة التسويقية لرياض محرز خلال الوقت الراهن (12) مليون يورو، وهي القيمة التي تبدو منطقية للاعب تجاوز حاجز الـ33 عاما، إلى جانبه تركه عالم الاحتراف الأوروبي، من أجل اللعب في الملاعب السعودية.

انخفاض القيمة السوقية لـ4 من نجوم روشن