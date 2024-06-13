ديبالا يتلقي عرضا خرافيا من الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقي النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب فريق روما الإيطالي، عرضًا ضخما من نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وذكر موقع “توتوميركاتو” الإيطالي، ان نادي النصر السعودي، تواصل مع خورخي أنطون وكيل أعمال ديبالا، في الأيام الأخيرة في محاولة لجس نبض اللاعب حول إمكانية الانضمام للنادي.

وأضاف الموقع الإيطالي، أن “الزعيم”، قدم عرضا خرافيًا لمدة 3 سنوات، على أن يحصل الجوهرة الأرجنتيني على 20 مليون يورو كراتب في الموسم الواحد.

وفي حال كان باولو، قد أبدى موافقته على عرض نادي النصر السعودي، كان سيلعب إلى جانب زميله السابق كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الحالي، حيث سبق لهما اللعب سويا في يوفنتوس.



واختتم الموقع، بأن اللاعب باولو ديبالا، صاحب ال30 عاما، ينتظر الاستماع إلى مسؤولي روما من أجل إبرام صفقة جديدة مع النادي للبقاء لأطول فترة ممكنة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ديبالا مع ذئاب روما في صيف 2025.

الجدير بالذكر أن الأرجنتيني، خلال الموسمين الماضيين، لعب 77 مباراة تمكن فيها من تسجيل 34 هدفا، فيما قدم 18 تمريرة حاسمة.