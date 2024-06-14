شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة الشاطئية يخوض التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس بمشاركة 4 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

يواصل المنتخب المصري للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات استعداداته قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات البطولة الأفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 18 وحتى 24 يونيو الجاري والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

بينما يضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “الإيطالي نيكولاي أنجيلو مديرًا فنيًا، الفرنسي ميشا مدربًا، إبراهيم ثابت مديرًا إداريًا، مسعد عطالله حكم مرافق للرجال، ياسمين عبد العزيز حكم مرافق للسيدات“.

بينما يتواجد في قائمة المنتخب المصري للرجال كلًا من: “عاطف نصيف، ويوسف عبد الرحمن“، ويتواجد في قائمة السيدات كلًا من: “دعاء الغباشي، ومروة مجدي“.

ويخوض المنتخبين حالياً معسكراً مغلقاً قبل السفر إلى المغرب يوم 18 يونيو للمنافسة على اللقب الإفريقي.

وكان قد حرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، على زيارة معسكر المنتخب المصري، من أجل تقديم الدعم والمساندة والتحفيز للاعبين مطالبهم ببذل قصارى جهدهم من أجل التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وأعرب رئيس الاتحاد المصري، على ارتياحه الشديد للنتائج الإيجابية التي تحققت في الفترة الأخيرة تحت قيادة مجلس الإدارة مؤكداً على أن هذا النجاح جاء نتيجة التخطيط السليم والعمل بإخلاص طوال المرحلة الماضية، ويأمل في أن تواصل المنتخبات الوطنية انتصاراتهم في المحافل العالمية والأولمبية.