شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة عبد العزيز السيد قبل مواجهة سيراميكا الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، مع فريق سيراميكا باستاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصرى الممتاز) فى لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن تحقيق نتيجة إيجابية للتقدم فى جدول الترتيب.

وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة سيراميكا والزمالك إلى الحكم عبد العزيز السيد، ويعاونه كل من شريف عبد الله وأحمد لطف، فيما سيكون محمد يوسف هو الحكم الرابع. أما محمود بسيوني فسيتواجد على تقنية الفيديو ويعاونه هاني خيري.

وستكون هذه أول مباراة يديرها عبد العزيز السيد للزمالك خلال الموسم الجاري، فيما ستكون الرابعة لسيراميكا بعد التعادل مع فودرن فيوتشر والهزيمة من الأهلي والاتحاد السكندري.

وإجمالا قاد عبد العزيز السيد ثماني مباريات للزمالك من قبل، فاز الأبيض في خمس وهُزم مرتين وتعادل فى لقاء وحيد.

فيما أدار لسيراميكا 10 مباريات فاز معه مرتين وخسر في خمس ثلاث مباريات وتعادل في خمسة لقاءات.