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أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا أمام الزمالك فى دورى Nile

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن مباريات المؤجلة من الجولة الـ11 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" بعد قليل . 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - سعد سمير - خالد صبحي - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد القرموطي - نور علاء - صامويل أمادي - چون إيبوكا.

ويحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 16.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 34 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق 9 انتصارات و 7 تعادلات وخسر 7 مرات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكهم 27.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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