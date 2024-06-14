شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا أمام الزمالك فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن مباريات المؤجلة من الجولة الـ11 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" بعد قليل .

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - سعد سمير - خالد صبحي - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد القرموطي - نور علاء - صامويل أمادي - چون إيبوكا.

ويحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 16.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 34 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق 9 انتصارات و 7 تعادلات وخسر 7 مرات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكهم 27.