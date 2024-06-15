شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. مباراة تاريخية بين مصر والبرازيل فى كأس العالم للقارات والان مع تفاصيل الخبر

قدم المنتخب الوطنى واحدة من أفضل مبارياته على مدار السنوات الأخيرة، والتى جمعته مع البرازيل بمدينة "بلومفونتين" فى جنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات فى كأس العالم للقارات 2009، وهى المباراة التى انتهت بفوز منتخب "السامبا" بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى مثل هذا اليوم 15 يونيو 2009.

بادر المنتخب البرازيلى بالتسجيل عن طريق ريكاردو كاكا فى الدقيقة الخامسة، قبل أن يأتى الرد سريعاً من المنتخب الوطنى عن طريق محمد زيدان فى الدقيقة التاسعة، ولم يفرح المصريون كثيراً بهدف "زيزو" بعدما تمكن لويس فابيانو من إضافة الهدف الثانى فى الدقيقة 12.

وقبل نهاية الشوط الأول بثمانى دقائق تمكن دوس سانتوس من إحراز الهدف الثالث، وسط حالة من الإحباط سيطرت على الجماهير المصرية خشية تلقى منتخب "الفراعنة" هزيمة ثقيلة فى نهاية المباراة.



انتفضت كتيبة حسن شحاتة، المدير الفنى للمنتخب الوطنى فى ذلك الوقت بالشوط الثانى وتمكن محمد شوقى من تسجيل الهدف الثانى للفراعنة فى الدقيقة 54، وبعد مرور دقيقة واحدة تمكن محمد زيدان من إضافة الهدف الثالث وسط حالة من الذهول سيطرت على كارلوس دونجا المدير الفنى للمنتخب البرازيلي.



وبينما تقترب المباراة من النهاية، احتسب الحكم الإنجليزى الشهير هاورد ويب ركلة جزاء لمنتخب البرازيل، إثر لمسة يد من أحمد المحمدى داخل منطقة الجزاء، تمكن على إثرها ريكاردو كاكا من تسجيل الهدف الرابع.



وعلى الرغم من هزيمة المنتخب الوطنى، إلا أنه نجح فى كسب احترام العالم بعد الأداء الرائع الذى قدمه فى مباراة البرازيل.



خاض المنتخب المصرى هذه المباراة بتشكيل مكون من: عصام الحضري، أحمد فتحي، وائل جمعة، هانى سعيد، أحمد سعيد أوكا، سيد معوض، محمد شوقي، حسنى عبدربه (أحمد المحمدى صالح ق75)، أحمد حسن كامل (أحمد عيد عبدالملك ق51)، محمد أبوتريكة، محمد زيدان.