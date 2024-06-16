الامارات | إيطاليا تستهل حملة الدفاع عن لقبها بفوز صعب على ألبانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل المنتخب الإيطالي لكرة القدم حملة الدفاع عن لقبه بطلا لأوروبا بفوز صعب على ألبانيا 2-1 على ملعب سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية للنسخة المقامة في ألمانيا.

وبكرت ألبانيا بالتسجيل وتحديدا بعد 23 ثانية عبر مهاجم ساسوولو الإيطالي نديم بيرامي في أسرع هدف في تاريخ البطولة، لكن أبطال القارة العجوز ردوا بسرعة وقلبوا النتيجة بهدفين للاعبي إنتر بطل الدوري أليساندرو باستوني (11) ونيكولو باريلا (16).

وكانت إسبانيا تغلبت على كرواتيا 3-0 في برلين اليوم أيضا، وتصدرت إسبانيا المجموعة بفارق الأهداف أمام إيطاليا.

وخالفت إيطاليا التوقعات في النسخة الماضية حين توجت باللقب على حساب إنجلترا بركلات الترجيح للمرة الثانية في تاريخها والأولى منذ 1968.

وتنتظر إيطاليا قمة نارية أمام إسبانيا في الجولة الثانية الخميس في غلزنكيرشن، فيما تلعب ألبانيا مع كرواتيا الأربعاء في هامبورغ.

وحققت إيطاليا الأهم في المباراة الأسهل في المجموعة بكسبها النقاط الثلاث قبل قمتيها الساخنتين أمام الإسبان والكروات.

وكانت إيطاليا الطرف الأفضل في أغلب فترات المباراة واستطاعت تخطي الصدمة المبكرة التي تلقتها من الألبان ونجحت في قلب الطاولة بهدفين في خمس دقائق، وكان بإمكانها زيادة غلتها في أكثر من مناسبة لولا رعونة مهاجميها وتألق حارس مرمى البانيا وبرنتفود الإنكليزي توماس ستراكوشا الذي تألق في أكثر من مناسبة.