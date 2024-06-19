فيتينيا رجل مباراة البرتغال والتشيك في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - حصل فيتينيا على لقب أفضل لاعب في مباراة البرتغال والتشيك التي أقيمت اليوم على ملعب ريد بول ارينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا.

نجح منتخب البرتغال في خطف الفوز من التشيك بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بـ يورو 2024.

سجل منتخب التشيك هدف التقدم في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب لوكاس بروفود، قبل أن يقلب منتخب البرتغال المباراة بهدفين في الدقائق 69 و 90 عن طريق روبن هرناك لاعب التشيك بالخطأ في مرماه وفرانشيسكو كونسيساو.

ماذا قدم فيتينيا أمام التشيك

لمس الكرة 112 مرة

قدم 2 تمريرة مفتاحية

86/91 تمريرة دقيقة

1/1 مراوغة ناجحة

الفوز في الثنائيات 6/6

لم تتم مراوغته وقدم 2 تدخلات

حصل على تقييم 8.0 وفقًا لموقع سوفا سكور

كريستيانو رونالدو يسجل رقمًا مميزًا في بطولة أمم أوروبا

وذكرت شبكة " ستاتس فوت" الفرنسية في تقرير لها اليوم أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو أصبح ثاني لاعب يخوض 18 مباراة متتالية في أمم أوروبا، بعد المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي.