بالأرقام.. تقييم رونالدو بعد فوز البرتغال على التشيك في يورو 2024

تمكن منتخب البرتغال، من تحقيق الفوز على التشيك، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وجاء هدف التشيك الأول في الدقيقة 62 من زمن شوط المباراة الثاني، عن طريق اللاعب لوكاس بروفود، وأدرك منتخب البرتغال التعادل في الدقيقة 69.

ونجح فرانشيسكو كونسيساو في تسجيل هدفًا قاتلًا لصالح منتخب البرتغال في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة ليمنح رفقاء رونالدو ثلاث نقاط ثمينة.

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أرقام كريستيانو رونالدو أمام التشيك:

ولعب رونالدو، 90 دقيقة، وحصل على تقييم 7.1، وسدد 3 تسديدات على المرمى، وواحدة خارج المرمى، ولمس الكرة 32 مرة.

وأصبح كريستيانو رونالدو، اللاعب الوحيد الذي شارك في ست نهائيات مختلفة لبطولة أوروبا: يورو 2004، 2008، 2012، 2016، 2020 و2024.