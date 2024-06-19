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بالأرقام.. تقييم رونالدو بعد فوز البرتغال على التشيك في يورو 2024

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رونالدو

رونالدو

تمكن منتخب البرتغال، من تحقيق الفوز على التشيك، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وجاء هدف التشيك الأول في الدقيقة 62 من زمن شوط المباراة الثاني، عن طريق اللاعب لوكاس بروفود، وأدرك منتخب البرتغال التعادل في الدقيقة 69.

ونجح فرانشيسكو كونسيساو في تسجيل هدفًا قاتلًا لصالح منتخب البرتغال في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة ليمنح رفقاء رونالدو ثلاث نقاط ثمينة.

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أرقام أمام التشيك:

ولعب رونالدو، 90 دقيقة، وحصل على تقييم 7.1، وسدد 3 تسديدات على المرمى، وواحدة خارج المرمى، ولمس الكرة 32 مرة.

وأصبح كريستيانو رونالدو، اللاعب الوحيد الذي شارك في ست نهائيات مختلفة لبطولة أوروبا: يورو 2004، 2008، 2012، 2016، 2020 و2024.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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