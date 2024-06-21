موعد مباريات اليوم الجمعة في يورو 2024

نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري، في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024“.

ويشهد اليوم الجمعة، إقامة 3 مباريات في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

مواعيد مباريات يورو 2024 اليوم الجمعة

في البداية، يلاقي منتخب سلوفاكيا نظيره أوكرانيا، لحساب المجموعة الخامسة، على أرضية ملعب استاد ساحة لعبة ميركور، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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فيما يواجه منتخب بولندا نظيره النمسا، لحساب المجموعة الرابعة، على أرضية ملعب استاد أولمبياستاديون برلين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وفي الأخير، يلاقي منتخب هولندا نظيره فرنسا، لحساب المجموعة الرابعة، على أرضية ملعب استاد رد بول أرينا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.