جوليان ألفاريز الأفضل في مباراة الأرجنتين وكندا بكوبا أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - حصد جوليان ألفاريز مهاجم منتخب الأرجنتين على جائزة اللاعب الأفضل في مباراتهم أمام كندا والتي جمعت بينهما اليوم الجمعة في افتتاحية بطولة كوبا أمريكا.

وسجل ألفاريز هدف التقدم لصالح منتخب الأرجنتين في بداية الشوط الثاني، قدم مستوى جيد، ما جعله يحصد لقب رجل المباراة أمام كندا.

ألفاريز

وفازت الأرجنتين على كندا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما فجر اليوم الجمعة في المباراة الافتتاحية من بطولة كوبا أمريكا.

سجل جوليان ألفاريز هدف الأرجنتين الأول في الدقيقة 49 من عمر المباراة من تسديدة سكنت شباك كندا ، ليتقدم التانجو بأولى أهداف اللقاء.

بعدها سجل لاوتارو مارتينيز مهاجم الأرجنتين الهدف الثاني لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، بعد تمريرة من ليونيل ميسي للاعب الذي سددها في شباك الخصم.

نجح منتخب الأرجنتين في حصد الثلاث نقاط الأولى في حملة دفاعه عن لقبه المتوج به بعدما حصد بطولة كوبا أمريكا الأخيرة على حساب البرازيل.

منتخب الأرجنتين يتواجد في المجموعة الأولى ضمن منافسات كوبا أمريكا 2024 بجانب كل من، كندا وتشيلي، وبيرو، ويواجه منتخب التانجو، تشيلي فجر يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.