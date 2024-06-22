المقاولون العرب يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة بيراميدز بالدوري

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يدخل اليوم السبت، فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة بيراميدز في الدوري، والتي تجمع الفريقين غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها ستاد الدفاع الجوي.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز بيراميدز بثنائية نظيفة.

وكان المقاولون العرب قد حقق فوزاً ثميناً في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بأول أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري.

واستقر المقاولون العرب في المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة، بعدما خاض الفريق 24 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 4 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 37.