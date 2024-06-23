شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على المصري 1 / 0 فى الشوط الأول بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة المصري وسيراميكا بتقدم سيرامكيا بهدف دون رد أحرزه صديق أوجولا فى الدقيقة 14 من عمر المباراة المقامة باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري.

بدأ المصري مباراته بتشكيل ضم كلا من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي و فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، أحمد عيد، محمد طارق، عمرو موسى، حسين فيصل، يوسف الجوهري، ايزي ايميكا، غيلاس جناوي، الناشئ أحمد شرف.

جاء تشكيل سيراميكا كالتالي محمد بسا و محمد توني و خالد صبحي وسعد سمير و عبد الرحمن خالد "بودي" و إبراهيم محمد و محمد عادل و أحمد قندوسي و صديق أوجولا و جون إيبوكا و أحمد بلحاج.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد كوكو – محمد سامي – محمد فايز – نور علاء – محمد إبراهيم – أحمد القرموطي – مروان عثمان – فيفور أكيم – أحمد ياسر ريان.