Couples الدوري المصري.. "باعمل حاجات بتقولي عليها فبسجل أهداف".. حكاية حب زيزو وهدى (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

ملأت هدي بهاء قلب المتألق أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروي بنادي الزمالك، حتى أصبحت تميمة الحظ في مشواره الكروي سواء مع الفارس الأبيض أو منتخب مصر.

ويعتبر زيزو أحد أهم العناصر الأساسية في صفوف القلعة البيضاء خلال السنوات الأخيرة، نظراً للمستويات العالية التي يقدمها، فهو "الورقة الرابحة" في تشكيل أي مدرب.

ودائما ما يتحدث زيزو عن تفاؤله بزوجته هدي "وش السعد" وابنته "آيلا" كونهما سر نجاحه وتألقه في مشواره الكروي.

وكان الثنائي احتفل بزفافهما يوم 4 أغسطس 2019 في حفل عائلي أقيم بفندق القوات المسلحة بمدينة المنيا مسقط رأسه، و رزق بابنته الوحيدة في 26 مايو 2020.

وخلال حديثه عن زوجته قال زيزو في تصريحات عبر برنامج "الحكاية ":" مرة في ماتش مهم وكان عندنا بطولة مراتي قالتلي قول الآية دي قبل لما تنزل الملعب، وأنا فاكر الماتش ده كويس جبت هدفين".

وأضاف:"هدي قبل كل ماتش بتبعتلي على الواتساب، متنساش تقول قبل لما تنزل الملعب قران علشان ربنا يكرمك".

عن موقفها من الكرة قال زيزو:" هدي بتتفرج على كل الماتشات في نادي الزمالك، هي من ساعة ما كسبنا ماتش وهي جوا النادي، وهي قاعدة هناك على طول، وهي بصراحة مكانتش بتفهم اوى فى الكرة بس بعد لما اتجوزتني بقت مشجعة كبيرة للقلعة البيضاء".

وتابع:"مراتي نفسها تعملي مكرونة بشاميل ومحشي، بس أنا باكل الاكل ده لما بروح المنيا، اليوم الفري أمي بتعملي في كل حاجة لأن وقتها هدي بتتجمع مع والدتي وأخواتي وبيطبخوا سوا".

كما تحدث عن ابنته:"آيلا هي اللي بتختارلي لبسي، بفتحلها الدولاب والجزامة، وقولها تختار اللي هلبسه، لو أنا لبست حاجة وهي قالتلي لا ممكن مجابش جول اليوم ده".

واختتم حديثه قائلا:" آيلا مهمة جداً في حياتي، هي الحاجة اللي أنا بتفائل بيها دايما".

ومع ظهوره الدائم ومساندته له في كافة المباريات، فهي لا تترك أي مناسبة دون أن تعبر عن حبها الشديد له حيث حرصت على تهنئته بعيد ميلاده برسالة رومانسية:“كل سنة وأنت أغلى البشر.. كل سنة وأنت أجمل زوج وأحن أب.. كل سنة وأنت عِشرتي الطيبة الحلوة”.

كما نشر لها أيضاً صورة خلال عيد زواجهما الخامس معلقاً:"ذكرى سنوية سعيدة حبيبتي هدى"، لترد:"أنا بحبك أكتر".

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