الزمالك والمصري مهددان بعدم المشاركة في بطولة الكونفيدرالية

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة على أن الزمالك والمصري البورسعيدي مهددان بعدم المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل بسبب إيقاف القيد.

وقال دياب في تصريحات تليفزيونية: “الزمالك والمصري مهددان من عدم المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل، وذلك بسبب أزمة إيقاف القيد في الناديين”.

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واختتم: “حسب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فإنه في حالة عدم حل أزمة القيد المفروضة على الزمالك والمصري لن يتمكن من المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد عاقب نادي الزمالك بحرمانه من القيد بسبب أزمة مستحقات المغربي خالد بوطيب والتي تبلغ 2 مليون و400 الف يورو، فيما تم إيقاف القيد بالنادي المصري البورسعيدي بسبب التونسي رامي البدوي لاعب الفريق السابق.

ومن المقرر أن يشارك الزمالك والمصري في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل، خاصة بعد فوز الأبيض ببطولة الكونفيدرالية الموسم الأخير، واحتلال النادي البورسعيدي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز وفقًا لنتائج الدور الأول.