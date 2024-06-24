شكوك حول جلطة في القلب.. فحوصات طبية جديدة لـ أحمد رفعت لتحديد سبب الأزمة الصحية

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن أحمد رفعت، صانع ألعاب فريق مودرن فيوتشر، يخضع لفحوصات طبية جديدة خلال الفترة المقبلة، في محاولة من الأطباء للتعرف على سبب الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال شهر مارس الماضي.

وكان رفعت قد استقر في العناية المركزة لفترة تصل إلى شهر، قبل أن يغادر المستشفى ويستقر بمنزله، ليبدأ رحلة الفحوصات الطبية.

وكان أحمد رفعت قد تعرض في مارس الماضي لوعكة صحية بعد سقوطه خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري، دون أي تدخل على أرض الملعب، قبل أن تهرع الأجهزة الطبية إلى اللاعب والذي توقف قلبه بشكل مفاجئ، ليتم نقله إلى أقرب مستشفى.

وخضع لاعب فيوتشر لعملية قسطرة في القلب، وفضل الأطباء إراحته وعدم تعرضه لأي إجهاد، وكان الأطباء المعالجون للاعب قد استقروا بنسبة كبيرة على تشخيص حالة رفعت بأنه تعرض لجلطة في القلب، غير أن الفحوصات مازالت مستمرة للتأكد من السبب الحقيقي الذي أدى للوعكة التي مر بها اللاعب.

ووفقا للصحيفة، فقد أصبح في حكم المؤكد غياب أحمد رفعت عن مودرن فيوتشر خلال الموسم الجاري، حيث يرفض مسؤولو النادي المجازفة بحياة اللاعب، ويشترطون الاطمئنان عليه بشكل كامل قبل عودته إلى المشاركة.