تشكيل البرازيل المتوقع أمام كوستاريكا بـ كوبا أمريكا 2024

يقدم موقع “كورة 365″، التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل ضد كوستاريكا، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024.

وكانت القرعة قد أوقعت البرازيل في المجموعة الرابعة من كوبا أمريكا 2024 رفقة منتخبات كولومبيا، باراجواي، كوستاريكا.

ومن المقرر أن تقام مباراة البرازيل وكوستاريكا على ملعب «سوفي ستاديوم»، يوم الثلاثاء 25 يونيو، وذلك في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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تشكيل البرازيل المتوقع أمام كوستاريكا:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ماركينيوس – إيدير ميليتاو – دانيلو، – يندل

وسط الملعب: دوجلاس لويز – برونو جيماريش – لوكاس باكيتا

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رافينيا – رودريجو جوس

جدول مباريات البرازيل في كوبا أمريكا 2024

25 يونيو: البرازيل vs كوستاريكا – ملعب SoFi Stadium، لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.

29 يونيو: البرازيل vs باراجواي – ملعب Allegiant Stadium، وادي لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية.

3 يوليو: البرازيل vs كولومبيا – ملعب Levi’s Stadium، سانتا كلارا، الولايات المتحدة الأمريكية.