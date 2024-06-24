اخبار الرياضه

خوسيلو يرحل عن ريال مدريد ووجهة عربية في انتظاره

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - قرر خوسيلو ماتو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، الرحيل عن الميرينجي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جاء قرار خوسيلو بالرحيل عن ريال مدريد بعد تعاقد الملكي مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي وانضمام البرازيلي إندريك للميرينجي خلال الفترة المقبلة.

وكتب خبير الميركاتو الأوروبي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر" سابقًا، و"إكس" حاليًا: "خوسيلو سيرحل عن ريال مدريد، حيث من المقرر أن ينتقل للغرافة القطري، القرار اتخذ بالفعل!".

وتابع: "صفقة خوسيلو في مراحلها النهائية مع الغرافة، وسيتم إعلان التفاصيل قريبا".

وأتم: "كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، كان يريد الاحتفاظ بخوسيلو، لكن الأخير قرر بدء تحد جديد في قطر".

 وكان ناتشو قد قرر الرحيل عن ريال مدريد للقادسية السعودي، ليعد خوسيلو ثاني لاعبًا ينتقل للمنطقة العربية من أوروبا في الميركاتو الصيفي الحالي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا