خوسيلو يرحل عن ريال مدريد ووجهة عربية في انتظاره

ياسر رشاد - القاهرة - قرر خوسيلو ماتو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الرحيل عن الميرينجي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جاء قرار خوسيلو بالرحيل عن ريال مدريد بعد تعاقد الملكي مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي وانضمام البرازيلي إندريك للميرينجي خلال الفترة المقبلة.

وكتب خبير الميركاتو الأوروبي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر" سابقًا، و"إكس" حاليًا: "خوسيلو سيرحل عن ريال مدريد، حيث من المقرر أن ينتقل للغرافة القطري، القرار اتخذ بالفعل!".

وتابع: "صفقة خوسيلو في مراحلها النهائية مع الغرافة، وسيتم إعلان التفاصيل قريبا".

وأتم: "كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، كان يريد الاحتفاظ بخوسيلو، لكن الأخير قرر بدء تحد جديد في قطر".

وكان ناتشو قد قرر الرحيل عن ريال مدريد للقادسية السعودي، ليعد خوسيلو ثاني لاعبًا ينتقل للمنطقة العربية من أوروبا في الميركاتو الصيفي الحالي.