ماهي المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي يورو 2024؟

المنامة - ياسر ابراهيم -

7 منتخبات ضمنت تأهلها رسميا إلى يورو 2024، في حين هناك 5 منتخبات تتأهل إما متصدرة لمجموعتها أو من المركز الثاني، وتتبقى المعارك الكروية والحسابات المعقدة في المنتخبات التي تتأهل كأفضل مركز ثالث في المجموعات.



المنتخبات التي ضمنت تأهلها رسميا لثمن النهائي:

ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، إيطاليا، البرتغال، هولندا، وإنجلترا (استفادت من فوز إسبانيا على ألبانيا بهدف نظيف وتعادل إيطاليا وكرواتيا 1-1).



وبعد أن أصبحت حظوظ منتخب كرواتيا التي تملك نقطتين ضعيفة أو حتى معدومة وتوديع ألبانيا رسميا بنقطة واحدة، تكون المجموعة الثانية ومنتخباتها خرجت من حسابات تأهل صاحب "أفضل مركز ثالث".



حظوظ بقية المنتخبات

أما المنتخبات المتبقية التي يمكن أن تتأهل لثمن النهائي كأفضل صاحب مركز ثالث هي:



النمسا (المجموعة الثالثة): 3 نقاط، لعبت مباراتين وفارق الأهداف في صالحها (+1) وتواجه هولندا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.



سلوفاكيا (المجموعة الخامسة): 3 نقاط، لعبت مباراتين وفارق الأهداف (صفر) وتواجه رومانيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.



المجر (المجموعة الأولى): 3 نقاط، لعبت 3 مباريات وفارق الأهداف سلبي (-3).



سلوفينيا (المجموعة الثالثة): نقطتان، لعبت مباراتين، وفارق الأهداف (صفر) وتواجه إنجلترا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.



كرواتيا (المجموعة الثانية): نقطتان، لعبت 3 مباريات وفارق الأهداف (-3).



التشيك (المجموعة السادسة): نقطة واحدة، لعبت مباراتين وقارق الأهداف (-1) وتواجه تركيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.



(الجزيرة نت)