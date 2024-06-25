شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا بعد إلغاء القمة.. هل يستكمل الزمالك مباريات الدورى؟.." فيديو " والان مع تفاصيل الخبر

قدم "تليفزيون الخليج 365" تغطية خاصة، أعدتها وقدمتها الزميلة ندي مجاهد، حول موقف نادى الزمالك من استكمال مباريات الدورى بعد إعلان عدم خوض لقاء القمة ، و الذى كان محددا السابعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة بالدورى.

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، اجتماعا خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم موقف الفريق من خوض المباريات المقبلة بـ بطولة الدورى، سواء المؤجلة من الدور الأول، أو مباريات الدور الثانى بالبطولة.

وأعلن نادى الزمالك فى بيان رسمى عدم خوض مباراة الأهلى المقرر لها فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى لعدم تنفيذ مطالبه.

ومن جانبها، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" نتائج مباريات الأسبوع الـ27 من عمر الدورى المصرى.

واعتمدت الرابطة فوز الأهلى على الزمالك بنتيجة 2 - 0 بعد انسحاب الزمالك من مباراة القمة التى كان مقررا لها فى السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة.

تابعات الموقف أخطار رابطة الأندية المصرية المحترفة، نادى الزمالك بتطبيق اللائحة بعقوبة الانسحاب أمام الأهلى فى مباراة القمة التى تم إلغاؤها .

وبناء عليه تم إخطار الأهلي بعدم التوجه إلى خوض المباراة غدا واعتباره فائزا بنتيجة 2 / 0.

وقال رئيس رابطة الأندية أحمد دياب، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": إن القمة 128 غدا لن تُلعب بعد أن أبلغنا الزمالك بعدم خوض المباراة رسميا، ووفقا لذلك لن يذهب فريق الأهلي وطاقم الحكام إلى استاد القاهرة، واعتبار الأهلي فائزا بنتيجة 2 / 0 والزمالك مهزوما، مع خصم 3 نقاط أخرى من رصيد الفريق الأبيض في نهاية الموسم الحالي.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " نتائج مباريات الأسبوع الـ27 من عمر الدورى المصرى.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الحكام سيحصلون على مستحقاتهم كاملة، وسيغادرون القاهرة غدا في نفس مواعيد الحجز المحددة لهم.