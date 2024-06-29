شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة سيراميكا الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات السابعة مساء اليوم، السبت، يواجه الزمالك نظيره سيراميكا باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

لعب الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 22 مباراة، حقق 12 فوزاً وأربعة تعادلات وتلقى الخسارة 6 مرات، وسجل لاعبوه 32 هدفاً وتلقت شباكه 15، وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية.

وحذر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، لاعبيه من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع في إنهاء الهجمات، مطالبا إياهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك فريق سيراميكا، ويمنحهم دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط،والتقدم فى جدول الترتيب.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سيراميكا لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى سيراميكا وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها، وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

ويستعيد الزمالك جهود لاعبه محمد شحاتة فى مباراة سيراميكا بعد انتهاء الإيقاف، وكان محمد شحاتة حصل على الإنذار الثالث فى مباراة فاركو وأقيمت يوم 21 يونيو ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر من الدورى الأمر الذى تسبب في إيقافه مباراة بسبب تراكم الإنذارات ليعود اللاعب بشكل طبيعى لصفوف فريقه في مباراة سيراميكا،باعتبار انتهاء العقوبة في لقاء الأهلى الملغى.