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إيبوكا يقود هجوم سيراميكا أمام الزمالك فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

السبت، 29 يونيو 2024 05:45 م

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا، بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك  ضمن مباريات الجولة الـ 28 الدوري المصرى الممتاز (دورى NILE).

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد توني - خالد صبحي - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق إيجولا - احمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:


علي الجابري - سعد سمير - احمد بيكهام - محمد فايز - محمد إبراهيم - احمد القرموطي - مروان عثمان - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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