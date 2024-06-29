شكرا لقرائتكم خبر عن إيبوكا يقود هجوم سيراميكا أمام الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

السبت، 29 يونيو 2024 05:45 م

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا، بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ 28 الدوري المصرى الممتاز (دورى NILE).

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد توني - خالد صبحي - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق إيجولا - احمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:



علي الجابري - سعد سمير - احمد بيكهام - محمد فايز - محمد إبراهيم - احمد القرموطي - مروان عثمان - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان.