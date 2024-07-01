شكرا لقرائتكم خبر عن نص خطاب استكمال مباراة بيراميدز وسموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية قرار رابطة الأندية المحترفة باستكمال ما تبقى من مباراة بيراميدز وسموحة، ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز، فى لقاء سيقام غداً الثلاثاء.

وقالت الرابطة في بيانها، "إعادة لعب ما تبقى من مباراة بيراميدز وسموحة من الدقيقة 49 بنفس ظروف المباراة الاسكور شيت والتبديلات والإنذارات والطرد".

وأضاف بيان الرابطة، "سيتم استكمال المباراة يوم 2 يوليو باستاد برج العرب"

وأرسلت الرابطة خطابا إلى كل من ناديي سموحة وبيراميدز جاء نصه كالتالى..

يسرنا أن نهدى السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وسيادتكم أرق التحيات و أطيب الامنيات أملين لكم كل التوفيق ..

بناء على ما حدث أثناء مباراة سموحة وبيراميدز اف سى يوم الجمعة الموافق 28 /6/2024 من توقف المباراة في الدقيقة ( 49 ) من زمن المباراة القانوني

قررت إدارة المسابقات :-

- إعادة لعب ما تبقى من زمن المباراة القانوني بنفس الظروف التي انتهت اليها المباراة في الدقيقة 49 بنفس اللاعبين الموجودين في الاسكورشيت والتبديلات و الإنذارات والطرد التي تمت اثناء إقامة المباراة.

- يقام ما تبقى من زمن المباراة يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2024 طبقا للاتى:-

الأسبوع 28 المباراة 246 اليوم الثلاثاء التاريخ 2/7/024 الفريقان سموحة وب بيراميدز الملعب ستاد الجيش الساعة 8 م