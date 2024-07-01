شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يخضع لعملية غضروف الركبة ويغيب 4 أشهر عن الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

يخضع أحمد الشيخ ، لاعب وسط الإسماعيلى، لعملية غضروف الركبة خلال الأيام المقبلة، بعدما أثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب فى ألمانيا حاجته لإجراء العملية من أجل العودة للتدريبات فى الفترة المقبلة.

ويجهز أحمد الشيخ والإسماعيلى لإجراء العملية التي من المقرر أن يغيب اللاعب على إثرها من 3 إلى 4 أشهر عن الإسماعيلى، لينتهى موسم اللاعب مع الدراويش.

من جهته يعكف إيهاب جلال على دراسة مباريات سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن استعادة الانتصارات للدراويش بالمسابقة المحلية.

وخسر الإسماعيلى من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد بهدف دون رد بالجولة الاخيرة لمسابقة الدوري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 7 فوز وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32.