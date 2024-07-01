شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي: "رب الخير لا يأتى إلا بالخير" والان مع تفاصيل الخبر

نشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادى الاهلى ، صورته عبر حسابه على إنستجرام عقب استبعاده من قائمة المارد الأحمر التى تواجه طلائع الجيش بالدوري الليلة، وعلق قائلا، "ابتسم ف رب الخير لا يأتى إلا بالخير".

ويغيب عن الأهلي أمام الطلائع الليلة كل من، محمود كهربا وكريستو وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمود متولي وحمزة علاء لأسباب فنية وبيرسي تاو وعمر كمال وعلى معلول ومصطفى مخلوف بسبب الاصابة، وأنتوني موديست عقب نهاية عقده، فيما عاد كلا من رضا سليم وكريم نيدفيد للقائمة.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الطلائع كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي.



خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد هاني.



خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أكرم توفيق - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي