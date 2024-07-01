شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر جدول ترتيب بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

تصدر المنتخب الوطني للخماسي الحديث للناشئين جدول ترتيب بطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث، التي أقيمت بالإسكندرية خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو.

واحتلت مصر المركز الأول برصيد 6 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين، بينما جاء في المركز الثاني المنتخب الفرنسي برصيد 4 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضية، واحتل المنتخب الألماني المركز الثالث برصيد 3 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزية.

وتوجت مصر بـ 6 ميداليات، بعد الحصول على ذهبية فردي الناشئين عن طريق معتز وائل برصيد 1544 نقطة ورقم عالمي جديد، وفضية مصطفى أبو عامر برصيد 1530 نقطة في منافسات الفردي، وذهبية فرق الرجال بمجموع نقاط بلغ 4572 للثلاثي معتز وائل ومصطفى أبو عامر ومازن شعبان، بالإضافة الى برونزية فردي الناشئات، التي أحرزتها فريدة خليل برصيد 1370 نقطة، وذهبية تتابع السيدات، عن طريق الزوجي المكون من فريدة أبوهاشم وزينة عامر بـ 1241 نقطة، وبرونزية التتابع المختلط بفريق مكون من مازن شعبان وفريدة خليل.

وشهدت منافسات الفردي فى بطولة العالم تحطيم فريدة خليل للرقم العالمي في مسابقة الموانع بزمن 32.41 ثانية، كما حطم مواطنها مصطفى أبو عامر رقم الموانع العالمي مسجلا 22.51 ثانية.