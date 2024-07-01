السعودية تلتقي سوريا في نصف نهائي الديار العربية

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وتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في مباراتين.
وشهدت المجموعة الثانية تأهل منتخب الأردن متصدرا برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة.
كما حجز منتخب الإمارات مقعده في الدور نصف النهائي بعد تصدره للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، حيما حصل منتخب سوريا على مقعد في نصف النهائي بعد تأهله كأفضل ثان في دور المجموعات برصيد 6 نقاط.
ومن المقرر أن تقام مباراتي الدور نصف النهائي الأربعاء المقبل، حيث يلتقي منتخب الإمارات مع نظيره الأردني، فيما يلتقي المنتخب الوطني مع منتخب سوريا، علمًا بأن المباراتين ستقامان على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
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