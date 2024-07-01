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السعودية تلتقي سوريا في نصف نهائي الديار العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس الأول منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الديار العربية غرب آسيا للشباب تحت 19 عاما، المقامة حاليا في محافظة الطائف التي تستمر حتى 5 يوليو المقبل.

وتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في مباراتين.

وشهدت المجموعة الثانية تأهل منتخب الأردن متصدرا برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة.

كما حجز منتخب الإمارات مقعده في الدور نصف النهائي بعد تصدره للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، حيما حصل منتخب سوريا على مقعد في نصف النهائي بعد تأهله كأفضل ثان في دور المجموعات برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الدور نصف النهائي الأربعاء المقبل، حيث يلتقي منتخب الإمارات مع نظيره الأردني، فيما يلتقي المنتخب الوطني مع منتخب سوريا، علمًا بأن المباراتين ستقامان على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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