نيمار بديل ميشايل في الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الصحفي الخبير بأخبار الانتقالات، رودي جاليتي، أن الهلال حسم بشكل نهائي موقف جناحه البرازيلي ميشايل.

ميشايل كان الأجنبي الوحيد الذي استمر مع الهلال بعد ثورة الانتقالات التي طالت دوري روشن السعودي الصيف الماضي، وقد ساعده على ذلك إصابة نيمار في أكتوبر الماضي بقطع في الرباط الصليبي وانتهاء موسمه مبكرا، وحذف اسمه من قائمة الفريق في يناير 2024.

جاليتي أوضح أن رحيل ميشايل عن الهلال حُسم تماما، وأصبح في حكم المؤكد، مشيرا إلى أن بديله سيكون مواطنه نيمار الذي سيُقيد من جديد في قائمة الفريق.

صاحب الـ27 عاما ارتبط أخيرا بعدد من الأندية البرازيلية، لكن بقاءه في الدوري السعودي غير مستبعد أبدا، في ظل التحركات النشطة للأجانب بين الأندية السعودية هذا الصيف.

ويبدو أن نادي الهلال لن يكون ذا حضور كبير خلال فترة الميركاتو الصيفي، بناء على خطة البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الذي يريد الحفاظ على جيل الثلاثية.

وأفاد رودي جاليتي، بأن الهلال سيحظى بسوق انتقالات هادئ في الميركاتو الصيفي، مضيفا «جيسوس راض تماما عن الفريق الذي حطم الرقم القياسي للانتصارات في تاريخ كرة القدم، ولن يطلب تغييرات كثيرة».

وأضاف جاليتي، بأن الهلال يبحث فقط عن صفقتين تحت 20 عاما، لإكمال قائمة أجانب الفريق، وفق قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالسماح لأندية دوري روشن للمحترفين، بتسجيل 10 أجانب في القائمة، شرط قيد لاعبين اثنين من مواليد 2003 فما بعد.

ميشايل مع الهلال الموسم الماضي

لعب مع الهلال 46 مباراة.

سجل خلالها 9 أهداف وصنع 13 هدفا.

انتقل إلى الهلال في 2022، بعقد يمتد 3 سنوات.