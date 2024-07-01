راسل يستغل تعثر فريستابن ويعيد مرسيدس لطريق الانتصارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريق مرسيدس فوزا مهما بفضل سائقه البريطاني جورج راسل الذي حقق المركز الأول في سباق النمسا لحساب الجولة الـ11 من منافسات الموسم الحالي للفورمولا 1.

واستطاع راسل تجاوز خط النهاية أولا بعد استغلاله حادث التصادم بين المتصدر فريستابن والوصيف لاندو نوريس اللذين احتكا ببعضهما أثناء المنافسة على الصدارة، مما جعل سائق مرسيدس يتقدم لصدارة الترتيب وينهي السباق في المركز الأول.

حادث الخسارة

كما هو الحال في السباقات الأخيرة الماضية استمر التنافس بين ماكس فريستابن سائق فريق ريدبول والبريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين على صدارة الترتيب، ولكن التنافس بينهما أثناء سباق النمسا لم ينته كما أراده السائقون بعبور خط النهاية، حيث وقع بينهما احتكاك عند المنعطف الثالث قبل نهاية السباق بـ11 لفة، وأثناء دفاع فريستابن عن الصدارة وضغط نوريس لانتزاعها، مما كلف الاثنين فقدان أحد الإطارات بسبب وجود ثقب فيها نتيجة التصادم، مما جعل نوريس ينسحب بعد ذلك من السباق وكلف فريستابن خسارة جائزة النمسا وجعله يحصل على المركز الخامس في نهاية السباق حاصدا 10 نقاط عزز بها صدارته في ترتيب بطولة العالم للسائقين.

الفوز الثاني لمرسيدس

سجل جورج راسل الانتصار الأول لفريقه مرسيدس هذا الموسم بعد تحقيقه المركز الأول في سباق جائزة النمسا الكبرى، ويعد هذا الانتصار هو الثاني لراسل في مسيرته مع مرسيدس، ويعود الفوز الأول له عام 2022 عندما حقق الانتصار في سباق البرازيل آنذاك.

وأعاد هذا الانتصار في النمسا الفريق لمنصات التتويج كونه الفائز بعد غياب طويل، حيث فشل في تحقيق الفوز طوال الموسم الماضي.

ومنذ بداية الموسم الحالي لم يحقق فريق مرسيدس أي فوز واكتفى فقط بصعود المنصة مرتين حقق فيها سائقوه راسل وهاميلتون المركز الثالث قبل أن ينتصر في الجولة الـ11 بعد طول انتظار، ويأمل توتو وولف مدير الفريق أن يكون هذا الانتصار هو بداية العودة لبطل العالم السابق لطريق المنافسة.

بعد سباق النمسا:

خسر ماكس فريستابن سباقه الرابع هذا الموسم من أصل 11، محققا 7 انتصارات.

فقد ماكس سلسلة انتصاراته مجددا بعد فوزه في الجولتين الماضيتين.

سجل جورج راسل فوزه الأول هذا الموسم وهو الثاني له مع الفريق منذ قدومه له.

عاد فريق مرسيدس للفوز بعد غيابه طوال الموسم الماضي.

سجل فريق الهاس في هذا السباق 12 نقطة، وهي نقاط الفريق نفسها طوال الموسم الماضي.

سجل ثنائي الهاس نقاطا للمرة الثانية هذا الموسم بعد سباق أستراليا.

حقق ماكس فريستابن الفوز بالسباق القصير وجاء بياستري ثانيا ونوريس ثالثا.

السباق القصير

حقق ماكس فريستابن الفوز بالسباق القصير المصاحب لفعاليات جائزة النمسا الكبرى، فبعد انطلاقته من المركز الأول استطاع ترجمة ذلك إلى فوز على الرغم أنه فقد الصدارة لصالح نوريس لفترة قصيرة، ثم عاد ماكس ليستعيدها بعد ذلك ويوسع الفارق ويسيطر على السباق ليحقق الفوز ويزيد رصيده النقطي معززا بذلك صدارته لبطولة العالم للسائقين.

وجاء ثنائي المكلارين في المركزين الثاني والثالث، حيث وصل أوسكار بياستري ثانيا بينما عبر زميله لاندو نوريس خط النهاية ثالثا، وفشل الفريق في هزيمة ماكس فريستابن مجددا رغم استمرار المحاولة للسباق الثالث على التوالي إلا أن ماكس انتصر في النهاية، وعاد نوريس بعد ذلك لمنافسة الهولندي في السباق الرئيسي قبل وقوع الحادث الذي كلف الثنائي خسارة السباق.

بوديم سباق النمسا