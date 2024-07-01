هولندا تتحدى مفاجآت رومانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض منتخب هولندا مواجهة حذرة أمام رومانيا على الملعب الأولمبي في برلين اليوم ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا.

لم يقنع المنتخب الهولندي ومديره الفني رونالد كومان الجميع بعد أداء فني متذبذب ونتائج متواضعة في الدور الأول، حيث تأهل من المجموعة الرابعة ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

وبدأت هولندا مشوارها بانتصار صعب أمام بولندا بنتيجة 2/1 ثم تعادل سلبي أمام فرنسا أحد المرشحين البارزين للفوز باللقب قبل أن تخسر في الجولة الثالثة أمام النمسا بنتيجة 2/3 في برلين.

أما إدوارد يوردانسكو المدير الفني لمنتخب رومانيا فقد فجر مفاجأة مدوية بتصدره المجموعة الخامسة بسيناريو مثير بعدما جمع أربع نقاط متفوقا بفارق الأهداف على جميع منافسيه بلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا الذين جمعوا نفس الرصيد.

وبدأ الرومان مشوارهم في بطولة يورو 2024 بانتصار بثلاثية دون رد أمام أوكرانيا ثم خسروا بهدفين نظيفين أمام بلجيكا قبل أن يمنح التعادل 1/1 أمام سلوفاكيا صدارة المجموعة.

ويحلم منتخب رومانيا بالتأهل لدور الثمانية لثاني مرة في تاريخه.