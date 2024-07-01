مواجهة شرسة بين النمسا وتركيا

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على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج، مساء اليوم.
وكان المنتخب النمساوي بقيادة مديره الفني المخضرم رالف رانجنيك أبهر الكثيرين بأداء فني مميز ونتائج قوية منحته صدارة المجموعة الرابعة على حساب منافسين من العيار الثقيل.
لكن يعيب منتخب النمسا بشكل واضح معاناته من مشكلة دفاعية واضحة، حيث لم ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه في الدور الأول بل استقبل 4 أهداف في أول 3 مباريات.
في الجانب الآخر، جمع منتخب تركيا ست نقاط صعدت به في وصافة المجموعة السادسة متخلفا بفارق الأهداف والمواجهات عن البرتغال التي جمعت نفس الرصيد.
لكن فريق المدير الفني الإيطالي فنشنزو مونتيلا تذبذبت نتائجه بشكل واضح، ويعاني أيضا مشكلة دفاعية بعدم النجاح في الخروج بشباك نظيفة طوال الدور الأول بل استقبل حارس مرماه ميرت جونوك 5 أهداف في 3 مباريات.
ورغم أن الكفة تميل لصالح تركيا نسبيا بفضل تفوقها في المواجهات المباشرة قبل أول لقاء بين المنتخبين في بطولات اليورو، لكن النمسا لقنت مونتيلا ولاعبيه درسا قاسيا بفوز كاسح بنتيجة 6/1 في مباراة ودية أقيمت
في مارس الماضي.
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