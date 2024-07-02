صن داونز يرفض انتقال موكوينا للأهلي.. والأحمر يحدد البديل

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى حسم نادي صن داونز الجنوب أفريقي موقفه النهائي من إنتقال لاعبه موكوينا للنادي الأهلي خلال الموسم المقبل بعدما تلقى إتصالات مُباشرة من القلعة الحمراء لضم اللاعب.

وقال محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على 93.7 قائلا " أن مارسيل كولر المدير الفني يرغب في تدعيم خط الوسط بسبب إقتراب رحيل المالي آليو ديانج وإرتفاع سن عمرو السولية ، وطلب المدرب السويسري ضم لاعب قوي في خط الوسط ".

وتابع محمد الليثى " كولر رحّب بشدة بضم موكوينا لذا تم التفاوض مع وكيل اللاعب وناديه لكن الأهلي وجد صعوبة في إتمام الصفقة بسبب تمسك صن داونز باللاعب ".

وكشف محمد الليثى أن هناك لاعبين أخرين مُرشحين بقوة لدعم وسط الفريق يأتي في مقدمتهم ، الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرينكفاروزي المجري.

وشدد محمد الليثى أن هناك إتصالات لضم بن رمضان في الموسم المقبل وحال فشل الصفقة سيكون هناك تفكير في لاعب أخر لهذا المركز.