شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم مديونيات نادى الزمالك.. سداد 4 ملايين و200 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزمات عديدة تواجه مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى برئاسة حسين لبيب، وكان آخرها أزمة الحصول على الرخصة الأفريقية للمشاركة فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بنسختها المقبلة، والتى تطلبت أنهاء أزمة مديونية المهاجم المغربى خالد بوطيب.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك عن حجم المديونيات التى تقع على عاتق مجلس الإدارة فى الوقت الحالى، وأكد المصدر أن المجلس نجح فى سداد 4 ملايين و200 ألف دولار من المديونيات حتى الوقت الحالى.

وأضاف المصدر أنه متبقى مليون و700 ألف دولار قيمة أقساط مستحقة واجبة السداد، بالإضافة إلى مطالبات قضايا متداولة قد تصل إلى 2 مليون و500 ألف دولار.

وحصل نادى الزمالك على رخصة المشاركة الأفريقية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، وذلك بعد التوصل لاتفاق على جدولة مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وأدرج الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نادى الزمالك ضمن الأندية الحاصلة على الرخصة الأفريقية منذ قليل، بعد إنهاء الأزمة مع اللاعب ورفع الأوراق والمستندات على السيستم.