فرج عامر: معلق مباراة سموحة وبيراميدز كان منحاز للمنافس

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عن استياءه الشديد من معلق مباراة فريقه أمام بيراميدز ضمن بطولة الدوري الممتاز والتي تم استكمالها اليوم الثلاثاء.



وقال المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" معلق مباراة فريق سموحة وبيراميدز اليوم ببطولة الدوري الممتاز كان متحايز جداً ضد فريقي ولم أشاهد ذلك من قبل في مباريات فريقي ببطولة الدوري الممتاز".

وتابع:" وافقنا على خوض مباراة بيراميدز في هذه الظروف لتفادي الأزمة والحافظ على انتظام مسابقة الدوري الممتاز ".