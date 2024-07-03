ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2024 قبل مباريات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم بوابة الخليج 365 جدول ترتيب هدافي بطولة كوبا أمريكا 2024، قبل مواجهة البرازيل أمام كولومبيا، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويتصدر المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، جدول ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2024، برصيد 4 أهداف.



ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2024

1 لاوتارو مارتينيز، الأرجنتين، 4 أهداف.

2 فينيسيوس جونيور، البرازيل، هدفان.

3 ميجيل أراوخو، أوروجواي، هدفان.

4 داروين نونيز، أوروجواي، هدفان.

5 فولارين بالوجون، أمريكا، هدفان.

6 سالومون روندون، فنزويلا، هدفان.

7 إدوارد بيلو، فنزويلا، هدفان.

8 لوكاس باكيتا، البرازيل، هدف.

9 كريستيان بوليسيتش، أمريكا، هدف.

10 جوليان ألفاريز، الأرجنتين، هدف.

المتأهلين لدور الـ 8 من كوبا أمريكا 2024

المجموعة الأولى: الأرجنتين، المتصدر – كندا، وصيف المجموعة.

المجموعة الثانية: فنزويلا، المتصدر – الإكوادور، الوصيف.

المجموعة الثالثة: أوروجواي، المتصدر – بنما، الوصيف.

المجموعة الرابعة: كولومبيا – ولم يُحسم ثاني المتأهلين بعد.