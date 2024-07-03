موعد مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - حجز منتخب تركيا مقعد رسمي في الدور الربع نهائي من بطولة كأس أمم أوروبا 2024، ليضرب موعدا من العيار الثقيل مع نظيره المنتخب الهولندي.

حيث نجح المنتخب التركي، في تحقيق الفوز على نظيره النمسا، بهدفين مقابل هدف وحيد؛ ليتأهل بشكل رسمي إلى دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.



وعلى الجانب الآخر، تأهل المنتخب الهولندي إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية، عقب الفوز على نظيره رومانيا بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة هولندا ضد تركيا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا

ومن المقرر أن يلتقي منتخب هولندا مع نظيره تركيا، يوم السبت المقبل الموافق 6 من شهر يوليو الجاري؛ وذلك في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا.

وستنطلق صافرة مباراة هولندا ضد تركيا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تركيا ضد هولندا في كأس أمم أوروبا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا



في سياق متصل حقق أردا جولر لاعب منتخب تركيا الأول لكرة القدم، رقم تاريخي في بطولة كأس الأمم الأوروبية المقامة حاليا في ألمانيا.

وأصبح أردا جولر هو ثالث شاب يسجل ويصنع هدفًا في نفس النسخة من بطولة أمم أوروبا بعد واين روني وكريستيانو رونالدو، اللذين فعلا ذلك في بطولة أمم أوروبا 2004.

ويقدم أردا جولر مستويات رائعة للغاية مع منتخب تركيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية المقامة حاليا في ألمانيا، ونجح في خطف الأنظار تجاهه.