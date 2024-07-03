الامارات | تفاصيل ومواعيد ربع نهائي كوبا أميركا.. مواجهة نارية الأبرز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت منافسات دور المجموعات في كوبا أميركا 2024 بعدما تم الكشف عن المنتخبات المتأهلة إلى دور ربع نهائي البطولة المقامة في في الولايات المتحدة الأميركية حتى 15 يوليو الجاري.

وخطف منتخب البرازيل أخر بطاقة تأهل للدور ربع النهائي بعدما تعادل مع منتخب كولومبيا بنتيجة (1-1)، ليحتل وصافة المجموعة الرابعة في "كوبا أميركا 2024".

وبعد احتلال منتخب البرازيل لوصافة المجموعة الرابعة، فسيلتقي مع منتخب الأوروغواي في نهائي مبكر بربع نهائي البطولة القارية.بينما سيلعب منتخب كولومبيا متصدر المجموعة الرابعة مع منتخب بنما.

مواجهات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024:

1- الأرجنتين x الإكوادور.. الجمعة 5 يوليو

2- فنزويلا x كندا.. السبت 6 يوليو

3- بنما x كولومبيا.. الأحد 7 يوليو

4- الأوروغواي x البرازيل.. الأحد 7 يوليو