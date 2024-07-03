"كتاكيت في الإدارة عايزين يخربشوا".. رسالة من شوبير إلى منتقديه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

رد مقدم البرامج أحمد شوبير، على رسالة أحد المتابعين بشأن اتهامات خدمة المنظومة الرياضية في مصر للنادي الأهلي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "الأهلي فاز بالدوري المصري 43 مرة من أصل 64 مرة، المنظومة التي تخدم منظومة الأهلي الفاشلة (مثلما يقال)، جزء كبير منها كان رئيس اتحاد الكرة هو رئيس نادي الزمالك محمد حيدر باشا، وبعده المشير عبد الحكيم عامر".

وأضاف: "الأهلي حصل على السوبر المصري 14 مرة من 21 مرة، وكأس السلطان حسين الأهلي حصده 7 سنين من أصل 9، الأمر كان من أيام السلطان حسين، المشكلة أنك تقنع نفسك بشيء وتريد أن توصلها للناس، والناس تصدق هذا الكلام وتسير خلفه، ويظهر "عيال صغيرين كتاكيت"، في بداية الإدارة "عايزين يخربشوا"، يتحدثون عن شوبير، ليقال إنه جميل وانتقد شوبير أو سيد عبد الحفيظ".

وأتم شوبير تصريحاته: "يجب أن تبني فريق وتحافظ على استقرارك خارج المحاكم، وقتها ستنجح أنظر أمامك، أنت حافظ كلام وعمري ما "هخليك جامد"، شغلك وفكرك ونجاحك الأهم ليس الكلام".