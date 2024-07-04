طلب مثير من مدرب إسبانيا بخصوص توني كروس قبل مواجهة ألمانيا في يورو 2024

وجه لويس ديث لا فيونتي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا رسالة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قبل مواجهة ألمانيا بخصوص نجمها توني كروس في يورو 2024.

ويلتقي المنتخب الإسباني أمام منافسه الألماني غدًا الجمعة الموافق 5 يوليو الجاري ضمن مباريات ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

وقال دي لافوينتي في تصريحات صحفية أن ألمانيا تحترم المنتخب الإسباني وذلك العكس مشيرًا أنه ليس لديه قلق بخصوص تصريحات لاعبي الماكينات.

اقرأ ايضا..تعليق مثير من مبابي على مواجهة رونالدو في يورو 2024

وتابع” نحن نلعب ضد خصم لديه فكرة مماثلة لفكرتنا، أقل عدد ممكن من الأخطاء هي أفضل فرصة للفوز بالمباراة”.

وأوضح” لديهم دائمًا بداية قوية، سنحاول الرد بنفس الطريقة، أفضل شيء هو الدفاع عن أنفسنا بهجوم أفضل”.

وعن احتمالية الوصول لـ ضربات الجزاء ،أجاب إنها جزء آخر من المباراة عند التفكير في كل شيء، تقع على عاتقنا السيطرة على جميع الجوانب”.

وعن كروس ،أجاب ” من فئة ممتازة، لاعب كرة قدم بمستوى وحشي، كرة القدم لا تترك هؤلاء اللاعبين، بل العكس هم يتركون اللعبة”.

وواصل ” لثقة التي ينقلها معدية، وجوده جيد جدًا لألمانيا، من المؤسف أنه سيعتزل كرة القدم لأنني أحب أن أواصل مشاهدته وهو يلعب”.

وعن ثنائيته مع موسيالا ، أوضح ” لقد فكرنا في ربط قدمي كروس ولكن لا أعرف ما إذا كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيسمح لي بذلك… نحن نعرف كيف يلعب “.