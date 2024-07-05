بعد عقوبة الزمالك.. موقف الحضور الجماهيري في مباراة السوبر الإفريقي

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” موقف الحضور الجماهيري في مباراة الزمالك أمام الاهلي في كأس السوبر الإفريقي، بعد العقوبة الموقعة على الأبيض.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أصدرت قرارًا بحرمان نادي الزمالك من دخول جماهيره في 4 مباريات.

وأكد مصدر داخل الاتحاد الإفريقي أن العقوبة تخص فقط المباريات المقامة على أرض الزمالك، ولن يتم تطبيقها على السوبر الإفريقي، وبالتالي فإنه سيتمكن من حضور جماهيره بشكل طبيعي أمام الاهلي.

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وسيغيب جماهير الزمالك في أول مباراتين في بطولة كأس الكونفدرالية الموسم المقبل على ملعبه، كما أن هناك احتمالية لتطبيق عقوبة المباراتين المعلقتين في حال حدوث أي مخالفات أخرى.

وفرضت لجنة الانضباط غرامة مالية بقيمة 200 ألف دولار على الزمالك، بالإضافة إلى الحرمان من الجماهير في مباراتين رسميتين، وإيقاف التنفيذ لمباراتين آخرتين، بسبب أحداث مباراة نهضة بركان في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية.