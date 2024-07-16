الامارات | عموتة: الجزيرة يستهدف المراكز الـ 3 الأولى في الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى المدرب المغربي، الحسين عموتة سعادته بتوليه تدريب فريق الجزيرة بداية من الموسم المقبل، لافتاً إلى أنه يطمح إلى قيادة الفريق إلى تحقيق نتائج جيدة، وأن ينافس على المراكز الثلاثة الأولى في دوري أدنوك للمحترفين.

وقال عموتة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إنه: «سعيد جداً بانتقاله لتدريب نادي الجزيرة الذي يُعدُّ من الفرق القوية، التي تمتلك سمعة كبيرة في المنطقة».

وأضاف: «المشروع الذي تعمل عليه إدارة النادي، حفزني للموافقة على عرض تدريب الفريق، خصوصاً أن المنافسة على الألقاب هي طموح أي مدرب يحب كرة القدم، ويطمح إلى الصعود لمنصات التتويج دائماً».

وتحدث عن طموحات الجزيرة في المنافسة على لقب الدوري، وقال: «الفريق جاء في المركز الثامن للدوري خلال الموسم الماضي، ونتطلع إلى أن نكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الموسم الجديد، بينما من المهم جداً أن يكون لدى الجمهور ثقة كبيرة في الفريق، إذ إن الجهاز الفني لن يدخر جهداً في تقديم الأفضل مع اللاعبين حتى يتسنى تحقيق النتائج التي يطمح إليها الجمهور الجزراوي».

وتابع المدرب الذي يخوض أول تجربة في دوري أدنوك للمحترفين بعد تحقيقه نتائج رائعة مع منتخب الأردن، وحصوله على المركز الثاني في كأس أمم آسيا 2024، قائلاً: «عطفاً على الإمكانات المتاحة للنادي، أتوقع مشروعاً ناجحاً في الجزيرة بدعم الإدارة، وتعاون اللاعبين، وتحفيز الجماهير».

أما بالنسبة إلى احتياجات الفريق، فقال: «الانخراط اللا مشروط والكلي لجميع العناصر المؤثرة في المشروع الرياضي للجزيرة، يدعم النجاح المرتقب، حيث إن إدارة النادي لم تقصر، وتبذل كل جهودها، ونشعر كطاقم فني بالحماس والجدية، لبذل الجهود المطلوبة، وبقي أن نحرك ونسطر المشروع الرياضي الجماعي للنادي، بحيث تنسجم كل العوامل في المشروع، للوصول إلى النتائج المطلوبة على المستويين القريب والبعيد».

وأشار المدرب البالغ من العمر (54 عاماً) إلى أنه استعد مبكراً للموسم المقبل، وقال: «بدأنا منذ وقت مبكر بمشاهدة ورصد تسجيلات لمباريات الفريق في المواسم الماضية، والاطلاع على إحصاءات الأداء للاعبين، بينما سنعمل خلال فترة الإعداد على معرفة اللاعبين عن قرب من أجل التواصل بصورة أكبر، والتأثير على اللاعبين من خلال تطوير المهارات الفردية، ونحتاج إلى فترة من أجل التأثير على اللاعبين وتطوير الأداء بالشكل المطلوب».

أما بالنسبة إلى طريقة اللعب التي يعتمدها وهل أساسها التوازن بين تقديم كرة هجومية ومنح الفرصة للشباب والمنافسة على تحقيق الألقاب؟، فقال: «منح الفرصة للاعبين الشباب يجب أن يكون محسوباً، لعدم تحميلهم مسؤولية أكبر، والاندماج بشكل إيجابي، وسنجد التوليفة المناسبة من خلال المزج بين اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب».

يذكر أن نادي الجزيرة تعاقد مع الحسين عموتة إلى جانب طاقم تدريب مغربي يضم عزيز لكراوي المدرب السابق لنادي الرشاد البرنوصي مدرباً مساعداً، ورشيد روكي المدرب السابق لشباب المحمدية، وهشام الإدريسي مدرباً للحراس، وحسن اللوداري معداً بدنياً.