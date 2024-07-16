تحرك عاجل من الاتحاد الفرنسي ضد منتخب الأرجنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحرك الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لمقاضاة الاتحاد الأرجنتيني، بسبب الهتافات "المسيئة ذات طبيعة عنصرية وتمييزية" على حد وصف بيان الاتحاد الفرنسي.

ووفقا لموقع "يورو فوت" فإن الاتحاد الفرنسي أعلن أنه سيقاضي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بسبب "تصريحات مسيئة ذات طبيعة عنصرية وتمييزية".

وجاء نص بيان الاتحاد الفرنسي الذي نقله الموقع كالتالي: "بيان صحفي صادر عن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقب الهتافات التي صدرت ضد لاعبي المنتخب الفرنسي".

وأضاف: "أدان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، بشدة التعليقات العنصرية والتمييزية غير المقبولة التي تم الإدلاء بها ضد لاعبي المنتخب الفرنسي ضمن أغنية غناها لاعبو ومشجعو المنتخب الأرجنتيني بعد فوزه بكوبا أمريكا وتم بثها في البرازيل (فيديو على الشبكات الاجتماعية).

وأتم: "وأمام خطورة هذه التصريحات الصادمة والمتناقضة مع قيم الرياضة وحقوق الإنسان، قرر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تحدي نظيره الأرجنتيني والفيفا بشكل مباشر ورفع دعوى قضائية بسبب تصريحات مسيئة ذات طابع عنصري وتمييزي".

الجدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين حصد لقب كوبا أمريكا للمرة الـ16 في تاريخه، عقب الفوز على كولومبيا في النهائي بنتيجة 2-1.

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