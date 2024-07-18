"ديربي أزرق وبداية قوية".. موعد إنطلاق الدوري الإنجليزي 2024-2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أيام قليلة تفصلنا على إنطلاق منافسات النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الرياضي 2024-2025، باعتباره أحد أكبر البطولات الجماهيرية على المستوى الأوروبي.

يعرض "الخليج 365" موعد إنطلاق مسابقة الدوري الإنجليزي 2024-2025 وجدول مباريات الأسبوع الأول:

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي حددت في وقت سابق يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس المقبل موعداً لإنطلاق النسخة الجديدة من الدوري بعد 90 يوم من انتهاء الموسم المنقضي 2023-2024.

وتبدأ منافسات النسخة الجديدة من البريميرليج بمواجهة مانشستر يونايتد وفولهام، والمقرر لها على ملعب أولد ترافورد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، إليكم باقي مباريات الجولة الأولي:

إيبسويتش تاون ضد ليفربول، السبت 17 أغسطس، ملعب بورتمان رود، الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

آرسنال ضد وولفرهامبتون، السبت 17 أغسطس، ملعب الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إيفرتون ضد برايتون ، السبت 17 أغسطس، ملعب جوديسون بارك، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

نيوكاسل يونايتد ضد ساوثامبتون، السبت 17 أغسطس، ملعب سانت جيمس بارك، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

نوتنجهام فورست ضد بورنموث، السبت 17 أغسطس، ملعب سانت سيتي جراوند، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وست هام يونايتد ضد استون فيلا، السبت 17 أغسطس، ملعب لندن الأولمبي، السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

برينتفورد ضد كريستال بالاس، الأحد 18 أغسطس، ملعب جي تك كوميونيتي، الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشيلسي ضد مانشستر سيتي، الأحد 18 أغسطس، ملعب ستامفورد بريدج، السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ليستر سيتي ضد توتنهام، الأحد 18 أغسطس، ملعب كينج باور، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.