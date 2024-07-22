شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم إنجلترا 2-0 وتتأهل لنصف نهائى بطولة العالم لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل المنتخب الوطني لناشئي الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة العالم لناشئي الاسكواش للفرق، والتي تقام فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 18 إلى 23 يوليو الجاري.

وفاز منتخب مصر على نظيره الانجليزي بنتيجة 2-0 في الدور ربع النهائي ولم يتم لعب المباراة الثالثة بعدما نجح لاعبو الفراعنة في حسم نتيجة أول شوطين.

وفاز مروان عسل على يوسف الشيخ في الشوط الأول بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 11-9, 6-11, 6-11.

كما فاز محمد زكريا على عبد الله عيسى بنتيجة 3-0 في الشوط الثاني وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 8-11, 8-11.

ولم يتم لعب الشوط الثالث والذي كان من المقرر له أن يكون بين مروان عبد السلام وبيلي مالك، في حالة تعادل المنتخبين بأول شوطين.

وقرر الاتحاد المصرى للاسكواش تعيين الدكتور خالد الشناوى طبيباً لبعثة الفراعنة المشاركة فى بطولة العالم للناشئين.

ويشارك 46 منتخباً يتصدرها مصر، ويضم كل منتخب أربعة لاعبين تقل أعمارهم عن 19 عامًا، فى مباريات فردية، حيث يتأهل الفريق الأول الذي يفوز بمباراتين.

وتتضمن بطولة هذا العام إقامة منافسات الرجال والسيدات في وقت واحد لأول مرة في تاريخ البطولة، في بطولة الرجال، من المقرر أن يتنافس 27 فريقًا، وهو خامس أكبر مشاركة في تاريخ الحدث.

وفي منافسات السيدات يشارك 19 فريقا، وهو ثاني أكبر عدد بعد بطولة 2005 التي شهدت تنافس 20 فريقا، هذا العام.