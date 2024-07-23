الامارات | مجلس دبي الرياضي ينظم برنامجاً لكبار المواطنين اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم مجلس دبي الرياضي، صباح اليوم، برنامجاً رياضياً منوعاً لكبار المواطنين من منتسبي ورواد نادي «ذخر المجتمعي» في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، ضمن فعاليات مبادرة «صيفنا رياضي»، التي أطلقها المجلس بهدف إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع للمشاركة في الأنشطة الرياضية المتنوعة، خلال فترة الصيف، ودعم تنظيم الفعاليات الرياضية التي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين كل شرائح المجتمع.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس، إن فعاليات البرنامج الرياضي لكبار المواطنين تتضمن تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية ومحاضرات وورش عمل توعوية، وتطبيقاً عملياً لهم حول الإسعافات الأولية للإصابات التي يتعرض لها الرياضيون في هذه المرحلة من العمر خلال ممارسة الرياضة، كما تتضمن الفعاليات تنظيم مباراة كرة قدم لكبار المواطنين في ملاعب عالم دبي للرياضة، ويهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين من كل فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف.

وتستمر فعاليات مبادرة «صيفنا رياضي» في مختلف مناطق دبي، وتتضمن العديد من البطولات والفعاليات لمختلف الألعاب الرياضية المتنوعة، منها رياضة كرة السلة، والتنس، وتنس الطاولة، والريشة الطائرة، والبادل، والكريكيت، والجري داخل مراكز التسوق، والسباحة، وكرة قدم الصالات، والإبحار، والجمباز الإيقاعي، واللياقة البدنية، والجمباز الفني، واليوغا، والمصارعة، والرياضات الإلكترونية، والملاكمة، وبناء الأجسام، والجوجيتسو، والكاراتيه، وألعاب القوى، والاسكواش، والألعاب المائية، بالإضافة إلى الرياضات الثلجية بمختلف أنواعها.