الامارات | رمسـة مـلاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسـة مـلاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواضع
تفاجأ مدرب أجنبي في دوري أدنوك للمحترفين بتواضع مستوى أحد اللاعبين الأجانب بفئة المقيمين خلال تدريبات المعسكر الخارجي، وذلك خلافاً لما شاهده من مجموعة الأسطوانات المدمجة لأداء اللاعب قبل التعاقد معه، ما دفعه لاستبعاده عن المباريات الودية التي لعبها في المعسكر الخارجي.
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